Koronavirüs Türkiyenin 19 Ocak koronavirüs verileri Vaka sayısında düne göre artış var
TÜRKİYE

19 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs verileri: Vaka sayısında düne göre artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Paylaşılan veriler dünküler ile kıyaslandığında hem ölü hem vaka sayısında artış olduğu gözleniyor. İşte 19 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sitede yer alan 19 Ocak koronavirüs tablosu incelendiğinde vaka ve ölü sayısının düne oranla arttığı görülüyor.

19 Ocak'ta kaç kişi öldü?

  • Tabloya göre son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı. Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Yapılan test sayısı kaç oldu?

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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KORONAVİRÜS
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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