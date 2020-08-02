Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 987

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.





Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/kosHdNAVdL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

REKLAM

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu. Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Birinci dalga sahillere indi

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

1 Ağustos koronavirüs verileri.

31 Temmuz koronavirüs verileri.

30 Temmuz koronavirüs verileri.

29 Temmuz koronavirüs verileri.n

28 Temmuz koronavirüs verileri.n