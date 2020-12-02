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Koronavirüs Türkiyenin 2 Aralık koronavirüs tablosu Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor
TÜRKİYE

2 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 2 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Güncel verilere göre hem vaka hem ölü sayısındaki hızlı artış devam ediyor. Öte yandan yapılan toplam test sayısı ise 20 milyona yaklaştı. İşte 2 Aralık koronavirüs vaka, ölü, test sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Vaka sayısı kaç?

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 690 oldu.

Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 1 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228'e ulaştı. Hasta sayısı 513 bin 656, vefat sayısı 14 bin 129, ağır hasta sayısı 5 bin 502, aktif hasta sayısı 85 bin 386 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. " ifadelerini kullandı.

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