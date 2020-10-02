Türkiye'nin 2 Ekim koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 63, hasta sayısı 1442

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum" dedi.

Yapılan yatırımla sağlık zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Koca, "Bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) 'en büyük hayalim' diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve memleketim Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için başta zat-ı alinize, haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta da Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin, şehir hastaneleri zincirinin 16'ncı halkası olarak halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Koca, hastanenin Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir merkezi olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur."

"Hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor"

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün kısmen arttığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu’muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli."

"Şu anda şehrimizde yatak doluluk oranımız yüzde 46"

Koca, ülke genelinde yoğun bir uğraş verdiklerini, giderek artırdıklarını, filyasyon ekiplerinin sahada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: