Sağlık Bakanı 2 Eylül koronavirüs verilerini duyurdu: Ağır hasta sayısı binin üzerinde

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Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini engellemek için her türlü provokasyona imza atan Yunanistan en son turist gemisi ile Antalya'ya sadece 2 km uzaklıktaki Meis Adası'na teçhizatlı asker göndermişti. İşte o askerler bugün Meis'te devriye atarken Kaş'tan görüntülendi.