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Koronavirüs Sağlık Bakanı 2 Eylül koronavirüs verilerini duyurdu Ağır hasta sayısı binin üzerinde
TÜRKİYE

2 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı 2 Eylül koronavirüs verilerini duyurdu: Ağır hasta sayısı binin üzerinde

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son 24 saati aktardı. Sağlık Bakanlığı sitesindeki tabloda yer alan verilere göre bugün koronavirüsten 45 kişi hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı 1596. Bakan Koca verilerde uzun süredir düşüş gözlenmediğinin altını çizerken tedbirin önemine vurguda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tablodaki verilerdeağır hasta sayısının binin üzerine çıktığı görülüyor.

Ağır hasta sayısında gözle görülür artış

  • Bugün 45 kişi, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.

Vaka sayısı bin 596

Öte yandan 107 bin 927 koronavirüs (Kovid-19) testi yapılırken, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu.

"Sevdiklerimizi korumak zorundayız"

  • Bakanlığın sitesinin linkini ekleyerek verilerle ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca,"Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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