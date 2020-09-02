Sağlık Bakanı 2 Eylül koronavirüs verilerini duyurdu: Ağır hasta sayısı binin üzerinde

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tablodaki verilerdeağır hasta sayısının binin üzerine çıktığı görülüyor.
Ağır hasta sayısında gözle görülür artış
- Bugün 45 kişi, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.
Vaka sayısı bin 596
Öte yandan 107 bin 927 koronavirüs (Kovid-19) testi yapılırken, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu.
"Sevdiklerimizi korumak zorundayız"
- Bakanlığın sitesinin linkini ekleyerek verilerle ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca,"Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri