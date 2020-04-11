2 gün sokağa çıkma yasağı: Vatandaşlar bakkal ve fırınlara akın etti

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığınca, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.
NERELER AÇIK
Konuyla ilgili valiliklere gönderilen genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri; tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler; zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.); her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri; doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi); PTT, kargolar vb. dağıtım şirketlerle hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık olacağı bildirildi.
KİMLER İSTİSNA KAPSAMINDA
Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar; TBMM çalışanları; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar; acil çağrı merkezleri çalışanları; birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar; ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar; gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar; yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları; PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları; demir-çelik ve cam sektörü gibi faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar; fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar; Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar istisna kapsamında.
YASAĞA UYMAYANA CEZA
İçişleri genelgesinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiği vurgulanırken; alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği belirtildi.
Bakkal ve fırınlara akın
- Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluğa sebep oldu.