2 gün sokağa çıkma yasağı: Vatandaşlar bakkal ve fırınlara akın etti

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığınca, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

FOTOĞRAF 22 Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti. Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti. Kuşadası’nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler vatandaşların akınına uğradı. Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti. İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de yoğunluk yaşandı. Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy’de bir manavda kuyruk oluştu. Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı Van’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular’ı sokağa döktü. Antalya’da fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı. Kayseri’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar alışverişleri için marketlere ve fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağı sonrası illerden gelen en ilginç fotoğraflar Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, maerketlere ve fırınlara akın etti. Birçok ilden sokağa çıkma yasağı öncesinde ilginç fotoğraflar geldi. BiP'te paylaş

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NERELER AÇIK

Konuyla ilgili valiliklere gönderilen genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri; tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler; zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.); her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri; doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi); PTT, kargolar vb. dağıtım şirketlerle hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezlerinin açık olacağı bildirildi.

KİMLER İSTİSNA KAPSAMINDA

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar; TBMM çalışanları; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar; acil çağrı merkezleri çalışanları; birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar; ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar; gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar; yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları; PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları; demir-çelik ve cam sektörü gibi faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar; fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar; Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar istisna kapsamında.

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KORONAVİRÜS Sokağa çıkma yasağının ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama

YASAĞA UYMAYANA CEZA

İçişleri genelgesinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiği vurgulanırken; alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği belirtildi.

Bakkal ve fırınlara akın

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluğa sebep oldu.