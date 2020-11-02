Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 76, hasta sayısı 2302

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020