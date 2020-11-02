Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 76, hasta sayısı 2302

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı düşmüyor

Bugünün koronavirüs tablosu.