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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 76, hasta sayısı 2302
TÜRKİYE

2 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 76, hasta sayısı 2302

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı düşmüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı düşmüyor

Bugünün koronavirüs tablosu.

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Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Geçmiş olsun canım yavrum

Geçmiş olsun
canım yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı.
Altı sulak araziymiş!

Altı sulak araziymiş!

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Minik Elif'in ilk görüntüsü

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Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Dokuz kişi gözaltında

Dokuz kişi gözaltında

İzmir'deki depreme ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Can kaybı <br>91'e yükseldi

Can kaybı
91'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

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Hepimize moral aşıladılar

Hepimize moral aşıladılar

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Burhan<br> Kuzu'ya veda

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Kuzu'ya veda

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Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

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Gönüllü kahramanlar

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Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

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