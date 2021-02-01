Koronavirüs Koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı iki milyonu aştı
TÜRKİYE

2 milyonu aştı: Şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı iki milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu izlenecek yolu anlattı
OYNAT 02:11
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu izlenecek yolu anlattı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturdu, ardından da aile hekimliğine giderek aşı oldu. Memişoğlu bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Daha sonra aşılar Bakanlığa ait iklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derece arası ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde 81 ile ulaştırıldı.

Tamamı canlı takip edilebilen araçların sıcaklığı, konumu ve içindeki ürünlerin tüm ayrıntıları nakil sırasında dakika dakika izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.

İllere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınan aşılar, bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerindeki frigorifik araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtıldı.

  • Türkiye'nin aşılama konusundaki tecrübesi, güçlü ve yaygın sağlık alt yapısı sayesinde, ülke genelinde aşılamaya başlanmasının 19'uncu gününde saat 10.00 itibarıyla 2 milyon 3 bin 325 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


Abone Ol Google News
İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor

İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
Aromalı zehir

Aromalı zehir

​Bir tane nargile 2 paket sigaradan daha fazla zarar veriyor.
31 bin kişiye ceza

31 bin kişiye ceza

Ekipler hafta sonu denetimlerinde binlerce kişiye ceza kesti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.

​İzmir ve çevre illerde hissedilen depremler korkuttu.

Ülke lideri ve devlet başkanı gözaltına alındı.
Bir ay süreyle yasaklandı

Bir ay süreyle yasaklandı

Toplanma çağrısına İstanbul Valiliği izin vermedi.
Zuladan<br>51 kilo eroin çıktı

Zuladan
51 kilo eroin çıktı

​Dedektör köpek tepki verdi polis harekete geçti.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ziyaret etti.
Bize aşı ulaşmadı

Bize aşı ulaşmadı

İsrail 5 bin doz yollanacağını açıklamıştı.
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Lokantalar<br>açılacak mı?

Lokantalar
açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.