Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 2 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı
TÜRKİYE

2 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 2 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. İşte 2 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 202 vatandaşımız hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 11 bin 180 oldu.

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