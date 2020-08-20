Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1412
TÜRKİYE

20 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1412

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1412 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, artışın devam ettiği vaka sayısına değindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

İyileşen sayısı 234 bini geçti

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

  • Bakan Koca'nın verileri duyurduğu paylaşımında "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

19 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1303
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1303

18 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263

17 Ağustos koronavirüs verileri.

16 Ağustos koronavirüs verileri.

15 Ağustos koronavirüs verileri.

Abone Ol Google News
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistanın tezleri canlı yayında çöktü

Yunanistan'ın tezleri
canlı yayında çöktü

Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i afallattı.
Kudüsten vazgeçtiler

Kudüs'ten vazgeçtiler

​BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği nereye açacağı kesinleşti.
Müjdenin saati <br>belli oldu

Müjdenin saati
belli oldu

Erdoğan'ın açıklaması merakla bekleniyor.
Borsada<br>'müjde' etkisi

Borsada
'müjde' etkisi

​Son 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı.
Ankara'da <br>ateş yasağı

Ankara'da
ateş yasağı

​Valilik açıklama yaptı.

Altı il için yağış uyarısı

Altı il için yağış uyarısı

Sıcaklıklar 10 derece düşecek.
İstanbul'da esrarengiz olay

İstanbul'da esrarengiz olay

​27 köpek aniden kayboldu, zehirlenme şüphesi var.
Makyavelist Prens

Makyavelist Prens

Camdan evine bakmadan bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor.

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

​1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı hız kesmiyor.

​Partisinin belediye başkanlarına hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.