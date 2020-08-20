Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1412

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

İyileşen sayısı 234 bini geçti

Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

Bakan Koca'nın verileri duyurduğu paylaşımında "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" ifadelerini kullandı.

Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/APzsH4I7F1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

19 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1303

18 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263

17 Ağustos koronavirüs verileri.

16 Ağustos koronavirüs verileri.