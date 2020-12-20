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20 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs sonuçları: Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

20 Aralık'ta kaç kişi öldü?

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.

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İyileşen sayısı kaç oldu?

  • Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

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  • Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

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