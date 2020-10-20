Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyenin 20 Ekim koronavirüs tablosu Ölü sayısı 74, hasta sayısı 1894
TÜRKİYE

20 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 74, hasta sayısı 1894

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs sonuçları: Hasta sayışındaki artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 19 Ekim koronavirüs sonuçları: Hasta sayışındaki artış sürüyor

"Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı"

  • Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

"Halkın kabul edebileceği ücretlerde satışa sunulacak"

  • Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

Abone Ol Google News
Ağır hasta sayısı yükseldi

Ağır hasta sayısı yükseldi

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu açıklandı.
Eğitimde yeni kararlar

Eğitimde yeni kararlar

Üniversite öğrencileri için STAR başlıyor.
Sekiz ayın zirvesinde

Sekiz ayın zirvesinde

Yurt içi piyasalarda pozitif ayrışma.
İzin uygulaması <br>uzayacak mı?

İzin uygulaması
uzayacak mı?

​AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama.
"Evi renk olsun diye yaktım"

"Evi renk olsun diye yaktım"

​İtfaiye yangını güçlükle söndürdü, alay edercesine ifade verdi.
Şoför faciayı önledi

Şoför faciayı önledi

​İstediği yerde inemeyen yolcu otobüsün frenine bastı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'in iddialarına yanıt.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.