20 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı 20 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı yine arttı Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi ve 19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 1519 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Ağır hasta sayısındaki artış devam ederken artış hızı azaldı. İşte en güncel koronavirüs verileri.

Haber Merkezi 20 Eylül 2020, 19:00 Son Güncelleme: 20 Eylül 2020, 19:11 Yeni Şafak