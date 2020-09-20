Sağlık Bakanlığı 20 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı yine arttı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel koronavirüs verilerine göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 1519 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan ağır hasta uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da güncel koronavirüs verilerini paylaşırken "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadelerini kullandı.