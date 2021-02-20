Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 20 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka sayısında artış var
TÜRKİYE

20 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 20 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında artış var

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 20 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte 20 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 80 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 857 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Samsun'da aşı ekipleri barajları ve karla kaplı dağlara geçerek yaşlı ailelere ulaşıyor
OYNAT 01:29
Samsun'da aşı ekipleri barajları ve karla kaplı dağlara geçerek yaşlı ailelere ulaşıyor
Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen koronavirüs aşısı uygulaması devam ediyor. Sağlık ekipleri, sıfırın altında 8 derecede, Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptı.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı 19 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı stabil
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 19 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı stabil

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