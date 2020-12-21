Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 254, vaka sayısı 19 bin 103

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TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye güçlü bir devlettir, dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde dost veya düşman herkes buna şahitlik yaptı." ifadelerini kullandı.