Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 254, vaka sayısı 19 bin 103

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2020