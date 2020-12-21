Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 254, vaka sayısı 19 bin 103
TÜRKİYE

21 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 254, vaka sayısı 19 bin 103

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs sonuçları: Vaka sayısı düşüşte
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Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs sonuçları: Vaka sayısı düşüşte

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Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte 22 STK, MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı. İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç tarafından yaptığı açıklamada; "Filistinlinin evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkarılmasının ve yerinden edilmesinin 72'inci yılındayız. 5 milyondan fazla Filistinli, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını birçok haktan mahrum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu ülkelerden biri olan Lübnan’da Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler. Lübnan’daki Filistinliler iş, sağlık, eğitim gibi birçok imkândan yararlanamadığı gibi oy kullanma hakları da bulunmamaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları ise kısıtlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

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