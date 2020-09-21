Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Can yakan koronavirüs sayıları

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel koronavirüs verilerine göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 1743 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi.

Son 5 günün detaylı koronavirüs tablosu.

"Can yakan kaybımız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyu "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadeleriyle sosyal medaya hesabından paylaştı.

OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında tünelin ucu göründü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında 8 aşı adayı klinik denemelerin nihai safhası durumundaki 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test edilirken 1 aşı adayı 3'üncü aşama denemelere başlamak üzere izin aldı.

Üçüncü aşamadaki aşı adaylarından 5’inin acil kullanımına onay verildi. Bunlardan ABD’de ve İngiltere’de denenen 2’sinin testlerinin ekim sonunda tamamlanarak yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor. Diğer yandan Çin ve Rus hükümetleri tarafından acil kullanımına izin verilen 3 aşı adayının ise klinik deneme programı dışında, sağlık çalışanları ve kamu görevlileri üzerinde uygulanmaya başladığı bildiriliyor.

REKLAM

KORONAVİRÜS Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

Türkiye'den 8 aşı adayı klinik öncesi safhada

DSÖ kayıtlarına göre, klinik deneme aşamasındaki aşılar dışında dünyada 146 aşı adayı da klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Bunlar arasında Türkiye'den Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri AŞ, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinin aşı çalışmaları yer alıyor.

DÜNYA İngiltere'de günlük vaka sayısı Ekim ortası 50 bine çıkabilir