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Koronavirüs 21 günlük karantina sonuç verdi HES görüntüsü yeşile döndü
TÜRKİYE

21 günlük karantina sonuç verdi: HES görüntüsü yeşile döndü

21 günlük karantina sonuç verdi: HES görüntüsü yeşile döndü

Koronavirüs vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki kırmızı rengi, yeşile döndü.

Haber Merkezi DHA
Sakızköy'de alınan tedbirler işe yaradı vakalarda azalma yaşandı.
Sakızköy'de alınan tedbirler işe yaradı vakalarda azalma yaşandı.


Koronavirüs vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, girişinde önlem aldığı köye giriş-çıkışa izin vermedi. 14 günün sonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 1 hafta uzattı.
Köyde uygulanan 21 günlük karantina sonuç verdi. Köyün HES uygulamasında kırmızı olan rengi yeşile döndü. Yetkililer, köyde koronavirüs vakası kalmadığını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

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