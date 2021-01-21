Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısında düne göre azalış var

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bugünün koronavirüs tablosu.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı artıyor

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

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Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 70 milyon 2 bin 166'sı iyileşti. ABD'de 14 milyon 970 bin 226, Hindistan'da 10 milyon 265 bin 706, Brezilya'da 7 milyon 564 bin 622 ve Rusya'da 3 milyon 54 bin 218 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 20 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 813 bin 919 kişi sağlığına kavuştu.

25 MİLYON KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 806 bin 932’ye, Kolombiya'da 1 milyon 786 bin 170’e, Almanya’da 1 milyon 762 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 613 bin 773’e, İngiltere'de 1 milyon 571 bin 519’a, Meksika'da 1 milyon 264 bin 780’e, Polonya'da 1 milyon 235 bin 732’ye, Güney Afrika'da 1 milyon 160 bin 422'ye ve İran'da 1 milyon 144 bin 549’a ulaştı.