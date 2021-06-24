Koronavirüs 218 gündür koronavirüsü atlatamıyor Bilim insanları o hastayı araştırıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

218 gündür koronavirüsü atlatamıyor: Bilim insanları o hastayı araştırıyor

Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
218 gündür koronavirüsü atlatamıyor: Bilim insanları o hastayı araştırıyor
Arşiv - Brezilya'da bilim insanları bir hastanın 218 gündür Kovid-19'u neden atlatamadığını araştırıyor.

Sao Paulo Araştırma Vakfı'ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmi onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv'de yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya'da Sao Paulo Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, Kovid-19'a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

Kovid-19'a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020'nin Eylül ayının başlarında Kovid-19'a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021'de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

"VİRÜS ÇOĞALIYORDU"

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, "Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu." dedi.

Virüsün hastanın vücudunda bulaşıcı halde bulunduğuna dair testler, haftalık alınan örneklerle laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda ortaya kondu.

Brezilya'da koronavirüsün 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı
DÜNYA
Brezilya'da koronavirüsün 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı

Mendes-Correa, araştırmaya konu hastanın çoğu zaman hastanede kaldığını ancak kısa bir süre evde karantinada bulunduğunu hatırlatarak, "Virüsün çoğalma kapasitesi 196 gün boyunca üst üste sürekli ve kalıcı olarak gözlemlendi." ifadesini kullandı.

Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında kan, idrar ve anal bölgeden alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi.

Öte yandan, hastaya yapılan serolojik testlerin, hastanın Kovid-19'a karşı hiç antikor geliştirmediğini gösterdi.

Koronavirüste korkunç bilanço: Brezilya'da 24 saatte 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Koronavirüste korkunç bilanço: Brezilya'da 24 saatte 3 bin 459 kişi hayatını kaybetti

Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Kovid-19'un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan "spike" proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti.

Mendes-Correa, "Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir." diye konuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, yarım milyondan fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ve 18 milyondan fazla vaka ile dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun koronavirüs açıklaması kriz çıkardı: Sızlanmayı bırakın!
DÜNYA
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun koronavirüs açıklaması kriz çıkardı: Sızlanmayı bırakın!
Abone Ol Google News
26ncı aile deevladına kavuşuyor

26'ncı aile de
evladına kavuşuyor

​Bakan Soylu 'güzel bir haber daha' diyerek paylaştı.
Bilim dünyası şokta

Bilim dünyası şokta

​218 gündür koronavirüsü atlatamıyor.
Başvuru süresi uzatıldı

Başvuru süresi uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteğine son başvuru tarihi 1 Temmuz.

​Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı.

​Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu.

​Afganistan'da Taliban korkusu.

​Kaza yapanlara su vermek isteyen genç yaşamını yitirdi.

​Dört aylık takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

​Rusya'dan NATO'ya Afganistan uyarısı.

​Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

​Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat.

​Siyasetçiler, işadamı ve mafya üçgeninde 22 banka hortumlandı ve battı.

​SİHA operasyonu, PKK'nın alan bulamayacağını ortaya koyması açısından stratejik etki üretti. ​
Aşı sırası 18 yaşta

Aşı sırası 18 yaşta

​Kovid-19 aşılama programında bir aşama daha geride kaldı.
ABD askeri intihar ediyor

ABD askeri intihar ediyor

​11 Eylül'ün üzerinden geçen 20 yılda 30 bin 177 asker intihar etti. ​
Karadeniz'de sıcak anlar

Karadeniz'de sıcak anlar

​Rusya, İngiliz gemisi HMS Defender'a Kırım'a yaklaştığı için uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Yerli 5G ses verdi

Yerli 5G ses verdi

​İnternet hızı 100 kat artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.