Koronavirüs Türkiyenin 22 Aralık koronavirüs tablosu Aile içi bulaşmada artış gözleniyor
TÜRKİYE

22 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 22 Aralık koronavirüs tablosu: Aile içi bulaşmada artış gözleniyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 22 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan güncel veriler, vaka sayısında ciddi bir düşüş olmasıyla birlikte maalesef ölü sayısının hala yüksek seviyede seyrettiğini gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün tablosuna ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aile içi bulaşmanın arttığını belirterek uyarılarda bulundu. İşte 22 Aralık koronavirüs ölü, vaka, test sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

22 Aralık'ta kaç kişi öldü?

Güncel verilere göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 78 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 78 milyonu geçti
  • Son 24 saatte, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tedbirler netice veriyor
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Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tedbirler netice veriyor
  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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Aile içi bulaşmalarda artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek"

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