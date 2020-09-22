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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı Ağır hasta sayısı artmaya devam etti
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22 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı artmaya devam etti

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi ve 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 1692 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Ağır hasta sayısı yine artarken, zatürre oranında düşüş oldu. İşte 22 Eylül koronavirüs tablosu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi ve 22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 1692 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

22 Eylül koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1261 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 269 bin 696'ya çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, vaka sayısı 306 bin 302, vefat sayısı 7 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 967, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

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Bakan Koca: Birlikte başaracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin verilerini "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız" ifadeleriyle paylaştı.

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Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında tünelin ucu göründü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında 8 aşı adayı klinik denemelerin nihai safhası durumundaki 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test edilirken 1 aşı adayı 3'üncü aşama denemelere başlamak üzere izin aldı.

Üçüncü aşamadaki aşı adaylarından 5’inin acil kullanımına onay verildi. Bunlardan ABD’de ve İngiltere’de denenen 2’sinin testlerinin ekim sonunda tamamlanarak yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor. Diğer yandan Çin ve Rus hükümetleri tarafından acil kullanımına izin verilen 3 aşı adayının ise klinik deneme programı dışında, sağlık çalışanları ve kamu görevlileri üzerinde uygulanmaya başladığı bildiriliyor.

Türkiye'den 8 aşı adayı klinik öncesi safhada

DSÖ kayıtlarına göre, klinik deneme aşamasındaki aşılar dışında dünyada 146 aşı adayı da klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Bunlar arasında Türkiye'den Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri AŞ, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinin aşı çalışmaları yer alıyor.

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