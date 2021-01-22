Koronavirüs Türkiyenin 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı düşüyor
TÜRKİYE

22 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi. Sitede yer alan 22 Ocak koronavirüs tablosuna bakıldığında vaka sayısının tekrar düşüşe geçtiği görülüyor. Aynı zamanda ölü sayısında da düne göre düşüş gözleniyor. İşte 22 Ocak koronavirüs ölü, hasta, vaka sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sitede yer alan 22 Ocak koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı tekrar düşmeye başladı.

22 Ocak'ta kaç kişi öldü?

  • Buna göre, son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 734 olarak açıklandı.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısında düne göre azalış var
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısında düne göre azalış var

İyileşen sayısı kaç oldu?

  • Son 24 saatte 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Çin aşısının ikinci partisi hafta sonu Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

  • NTV'nin edindiği bilgiye göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

10 MİLYON DOZ GELİYOR

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

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