Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs sonuçları: Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

23 Ekim'de kaç kişi öldü?

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin koronavirüs salgınında 22 Ekim sonuçları: Hasta sayısı iki binin üzerinde

Aktif hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."

Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O REKLAM October 23, 2020

"Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğinde açıklamalarda bulunarak, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" dedi.

Bakan Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" ifadelerini kullandı.

Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.