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TÜRKİYE

23 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs sonuçları: Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklenen güncel veriler hasta ve ölü sayısında düşüş olmadığını ve durumun vahametini koruduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden verilerle ilgili yaptığı paylaşımda ağır hasta ve yeni hasta sayısını açıklayarak uyarışarda bulundu. İşte 23 Ekim ölü, hasta, aktif hasta, ağır hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

23 Ekim'de kaç kişi öldü?

  • Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınında 22 Ekim sonuçları: Hasta sayısı iki binin üzerinde
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin koronavirüs salgınında 22 Ekim sonuçları: Hasta sayısı iki binin üzerinde

Aktif hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.
  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 2 bin165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."

"Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğinde açıklamalarda bulunarak, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" dedi.

  • Bakan Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" ifadelerini kullandı.

Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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