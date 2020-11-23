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Koronavirüs Türkiyenin 23 Kasım koronavirüs tablosu Ölü sayısı ve hasta sayısı artıyor
TÜRKİYE

23 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu: Ölü sayısı ve hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

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