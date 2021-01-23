Koronavirüs Türkiyenin 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Tablo iyileşiyor
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23 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo iyileşiyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 144 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 856 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Bakanlığın açıkladığı diğer detaylar şöyle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sitede yer alan 23 Ocak koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı tekrar düşmeye başladı.

Tablo iyileşiyor

Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

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