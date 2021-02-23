Koronavirüs Türkiyenin 23 Şubat koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısındaki artış korkutuyor
TÜRKİYE

23 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısındaki artış korkutuyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 23 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte 23 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 75 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 9 bin 107 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Samsun'da aşı ekipleri barajları ve karla kaplı dağlara geçerek yaşlı ailelere ulaşıyor
OYNAT 01:29
Samsun'da aşı ekipleri barajları ve karla kaplı dağlara geçerek yaşlı ailelere ulaşıyor
Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen koronavirüs aşısı uygulaması devam ediyor. Sağlık ekipleri, sıfırın altında 8 derecede, Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptı.

Son 24 saatte 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayılarında sıçrama
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