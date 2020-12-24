Koronavirüs Türkiyenin 24 Aralık koronavirüs tablosu Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
TÜRKİYE

24 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

24 Aralık'ta kaç kişi öldü?

  • Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 23 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında keskin düşüş
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 23 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında keskin düşüş
  • Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

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