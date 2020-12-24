Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

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Çevre kirliliğine geçit yok: Cezalara artırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 2021'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya çıkarıldı. Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza, yeni yılda 48 bin 275 lira olarak uygulanacak. Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021'de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza verilecek.