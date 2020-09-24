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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 74 vaka sayısı 1721
TÜRKİYE

24 Eylül koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 74 vaka sayısı 1721

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

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Aşılar hangi aşamada ilerliyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, 182 aşı adayı eylül ayı başı itibariyle klinik öncesi değerlendirme aşamasında yer alıyor. Aralarında 36 aşı adayının klinik denemeleri devam ediyor. 9 aşı adayının insan üzerinde denemelerine başlandı.

Çin, en çok aşı çalışması yapan ülke

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Çin'de 3'ü üçüncü, 6'sı birinci ve ikinci klinik deneme aşamalarındaki 9 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor.

  • Çin'den sonra ABD'nin 8 aşı adayı klinik deneme etabında. ABD'nin en gelişmiş aşısı Moderna şirketi tarafından üretiliyor. Yetkililer bu aşının sonbaharda hazır olabileceğini ifade ediyor.

Klinik denemeleri kaç etaptan oluşuyor?

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

  • Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

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İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs sonuçları

23 Eylül koronavirüs verileri.

22 Eylül koronavirüs verileri.

21 Eylül koronavirüs verileri.

20 Eylül koronavirüs verileri.

19 Eylül koronavirüs verileri.
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