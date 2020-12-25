Türkiye'nin 25 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı 256, vaka sayısı 17 bin 543

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

25 Aralık'ta kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Bugünün koronavirüs tablosu.