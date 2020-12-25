Koronavirüs Türkiyenin 25 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı Ölü sayısı 256, vaka sayısı 17 bin 543
TÜRKİYE

25 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 25 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı 256, vaka sayısı 17 bin 543

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

25 Aralık'ta kaç kişi öldü?

  • Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.

Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Bugünün koronavirüs tablosu.

Abone Ol Google News
Trafik yine kilit

Trafik yine kilit

​Hafta sonu yasakları öncesi İstanbul'da manzara aynı.
33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

​Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar.
Hastane yükü azaldı

Hastane yükü azaldı

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.

İstanbul'da <br>büyük düşüş

İstanbul'da
büyük düşüş

​Koronavirüs tedbirleri etkisini gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Kadroya alınmadı

Kadroya alınmadı

Galatasaray'da Diagne, Trabzonspor maçında yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.