Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 250 bin kişiyle korona denetimi
TÜRKİYE

250 bin kişiyle korona denetimi

Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte Türkiye genelinde şimdiye kadarki en kapsamlı denetimler yapıldı. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda ve taksilerde 250 bin kişiyle maske ve mesafe kontrolü yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
250 bin kişi didik didik inceledi.
250 bin kişi didik didik inceledi.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış olması üzerine tüm yurtta denetim seferberliği başlatıldı. Salgının başladığı günden beri en yoğun denetimler dün gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge kapsamında yurt genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. Toplamda 250 bin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

DRONE’LAR DA KULLANILDI

İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına, hijyen kurallarına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi. İstanbul’da tüm ilçelerde ekipler sokaklardaydı. Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle sorumluluk sahası noktalarında kontroller yaptı.

HEM KARADAN HEM DENİZDEN

Ankara’da, 7 bin 429 denetim noktasında gerçekleştirilen kontrollere 878 ekip ve 3 bin 277 personel katıldı. Koronavirüs denetimi, Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Didim ile Çeşme’de deniz ve karadan yapıldı. Bütün illerde de salgına karşı alınan önlemlere ilişkin geniş katılımlı denetimler yapıldı.

Kameralardan yakın takip

  • Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden de etkin şekilde faydalanıldı. Ankara’da cadde ve sokaklardaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığının kontrol edildiği sistem aracılığıyla sahadaki polis ekiplerine eş zamanlı görüntü desteği sağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153
Abone Ol Google News
ABden Türkiye açıklaması

AB'den Türkiye açıklaması

​"Üye ülkeler, ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor."
Yunan tuzağına karşı ortak bildiri

Yunan tuzağına
karşı ortak bildiri

"Libya'nın istikrar ve güvenliği hayati önem taşıyor."
Tedbir vurgusu

Tedbir vurgusu

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki.
Veda etti

Veda etti

​Trabzonspor'un 'golcü' oyuncusu ayrılığı duyurdu.
Ayasofya'ya <br>akın sürüyor

Ayasofya'ya
akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı kapıda kuyruk oluşturuyor.

Beşiktaş'ta <br>duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.