250 bin kişiyle korona denetimi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış olması üzerine tüm yurtta denetim seferberliği başlatıldı. Salgının başladığı günden beri en yoğun denetimler dün gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge kapsamında yurt genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. Toplamda 250 bin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

DRONE’LAR DA KULLANILDI

İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına, hijyen kurallarına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi. İstanbul’da tüm ilçelerde ekipler sokaklardaydı. Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle sorumluluk sahası noktalarında kontroller yaptı.

HEM KARADAN HEM DENİZDEN

Ankara’da, 7 bin 429 denetim noktasında gerçekleştirilen kontrollere 878 ekip ve 3 bin 277 personel katıldı. Koronavirüs denetimi, Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Didim ile Çeşme’de deniz ve karadan yapıldı. Bütün illerde de salgına karşı alınan önlemlere ilişkin geniş katılımlı denetimler yapıldı.

Kameralardan yakın takip

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden de etkin şekilde faydalanıldı. Ankara’da cadde ve sokaklardaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığının kontrol edildiği sistem aracılığıyla sahadaki polis ekiplerine eş zamanlı görüntü desteği sağlandı.