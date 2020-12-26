Koronavirüs Türkiyenin 26 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı Kritik sayılardaki düşüş devam ediyor
TÜRKİYE

26 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Kritik sayılardaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca ise verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 253 kişinin hayatını kaybetiğini, 15 bin 118 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Tabloda kritik verilerdeki düşüş devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs aşısı ile salgının kontrol altına alınacağı zamana kadar tedbirlerin kritik öneme sahip olduğu bu günlerde Türkiye'de de vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin son 5 günlük koronavirüs tablosu.

Bu güzel haberleri sürekli hale getirelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." açıklamasını yaptı.

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