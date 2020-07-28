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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 15, vaka sayısı 963
TÜRKİYE

28 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 963

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 963 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 odu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda vefat sayısının bir ay sonra ilk kez 15 olduğunu belirtti. Ayrıca Koca, test sayısıyla da ilgili bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561 oldu.

Zonguldak'ta bayram önlemi: Toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
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Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi.
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Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedaviye alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı’yla ilgili alınan kararları açıkladı.
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Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi.
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Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi.
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Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi.
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Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.
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Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü. Halise Çakır, insanların daha bilinçli olmasını isteyerek, Önce maske, sonra sosyal mesafe. Dışarıda sosyal mesafe diye bir şey yok. Bayramda kimse bir yere gitmesin. Telefonlar var. Bir şekilde telefonla görüşüyoruz. Aileni seviyorsan uzaktan bayramlaşacaksın, yakınlaşmayacaksın dedi. Mert Mete Tekin ise koronavirüse karşı yetkililerin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü ifade ederek, İlk zamanlarda kentte bayağı bir vaka sayısı oldu ama şu an azaldığını düşünüyorum. Şu an daha iyi gidiyor. Bence Zonguldak diğer illere göre kurallara uyma konusunda daha duyarlı. İnsanlarımız maskeleri takıyor. Ülkemiz inşallah koronavirüsü atlatacak diye konuştu.
Zonguldak'ta bayram önlemi: Toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Zonguldak Valiliği, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Kentte bugün de koronavirüsten bir kişinin vefat etmesiyle, ölüm sayısı ise 71'e yükseldi.


"Bir ay sonra ilk kez vefat sayısı 15"

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

27 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 17 kişi öldü, 919 yeni vaka var
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 17 kişi öldü, 919 yeni vaka var

26 Temmuz koronavirüs verileri.

25 Temmuz koronavirüs verileri.

24 Temmuz koronavirüs verileri.

23 Temmuz koronavirüs verileri.
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