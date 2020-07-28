28 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 963
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 963 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 odu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda vefat sayısının bir ay sonra ilk kez 15 olduğunu belirtti. Ayrıca Koca, test sayısıyla da ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var" ifadelerini kullandı.