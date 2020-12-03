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Koronavirüs Türkiyenin 3 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı Hasta sayısını azaltmak zorundayız
TÜRKİYE

3 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 3 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Hasta sayısını azaltmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu, son 24 saatte 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e yükseldi.

Türkiye'nin 2 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 2 Aralık koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki korkutucu artış sürüyor

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 57
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Türkiye genelindeki şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm şehirlerin koronavirüs salgınındaki risk durumu ortaya çıkarken pek çok şehrin tablosu hiç de iç açıcı görünmüyor. Son haliyle Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...


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