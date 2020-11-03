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Koronavirüs Türkiyenin 3 Kasım koronavirüs sonuçları Ölü sayısı 79, hasta sayısı 2343
TÜRKİYE

3 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 79, hasta sayısı 2343

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Verilerde düşüş gerçekleşmiyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Verilerde düşüş gerçekleşmiyor
  • Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

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