Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı Vaka sayısı 10 binin altına indi
TÜRKİYE

3 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 10 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. İşte 3 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 193 vatandaşımız hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 9 bin 877 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası
FOTOĞRAF 48
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Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye genelindeki koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar işe yaradı mı? Vaka sayıları düşüşe geçti mi? Tüm illerin salgındaki son durumu ortaya çıktı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...

Sağlık Bakanlığı 2 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor
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