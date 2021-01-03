Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 10 binin altına indi

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte 193 vatandaşımız hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 9 bin 877 oldu.

Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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"Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

FOTOĞRAF 48 Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​ Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası Türkiye genelindeki koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar işe yaradı mı? Vaka sayıları düşüşe geçti mi? Tüm illerin salgındaki son durumu ortaya çıktı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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