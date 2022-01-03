Türkiye'nin 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 bin 869 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız. pic.twitter.com/z78TjaG8ND
NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız. pic.twitter.com/z78TjaG8ND— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2022
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri