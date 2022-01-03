Koronavirüs Türkiyenin 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı korkutuyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Ocak vaka sayısı: 3 Ocak korona tablosu
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 bin 869 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

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