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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Tablo korkutuyor
TÜRKİYE

4 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tablo korkutuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 79, hasta sayısı 2343
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 79, hasta sayısı 2343

Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

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