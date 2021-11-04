Koronavirüs Türkiyenin 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Tablo hala kritik
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Türkiye'nin 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo hala kritik

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tablo incelendiğinde düne oranla vaka ve ölü sayısı düşmüş olsa da durum hala kritik. Öte yandan bugünün verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iki doz aşı oranının beklenen seviyede olmadığını söyleyerek vatandaşı aşı konusunda uyardı. İşte 4 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
4 Kasım koronavirüs verileri: 4 Kasımda koronadan kaç kişi öldü? 4 Kasım vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 482 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

İki doz aşı olanların oranı düşük

Bugünün verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz aşı olanların oranına dikkat çekerek sayının düşük olduğunu belirtti.

Bakan Koca bugünün tablosuna yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 70'i geçmeliyiz

  • "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir."

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