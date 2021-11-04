Türkiye'nin 4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo hala kritik

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Tabloya göre son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 482 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
İki doz aşı olanların oranı düşük
Bugünün verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki doz aşı olanların oranına dikkat çekerek sayının düşük olduğunu belirtti.
Bakan Koca bugünün tablosuna yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yüzde 70'i geçmeliyiz
- "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir."
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri