Sağlık Bakanlığı 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Son 24 saatte 197 vatandaşımız hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 13 bin 695 oldu.
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2021