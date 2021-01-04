Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı Ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor
TÜRKİYE

4 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı 4 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. İşte 4 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 197 vatandaşımız hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 13 bin 695 oldu.

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