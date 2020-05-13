4 saatlik izinde tehlikeye aldırmadan sulama kanalında yüzdüler: Burada boğulma riskinden korkmuyorum Adana'da, sokağa çıkma yasağının 4 saatliğine kaldırılmasıyla 0-14 yaş aralığındaki çocukların çocğu park ve bahçelere akın ederken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı. Uzun zamandır evden dışarı çıkmadığını ve bunaldığını söyleyen 14 yaşındaki Murat Gül, "Burada boğulma riskinden korkmuyorum çünkü genelde yüzme bilmeyenler boğuluyor. Ben yüzmeyi burada öğrendim ve yüzmeyi çok iyi biliyorum" dedi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 16:32 DHA