Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı Ölü sayısı 113, vaka sayısı 7 bin 909
TÜRKİYE

4 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Ölü sayısı 113, vaka sayısı 7 bin 909

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Şubat günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 3 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki tehlikeli artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 3 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısındaki tehlikeli artış sürüyor

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 105 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 105 milyon 3 bin 605'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

  • Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 791 bin 123 ile Hindistan, 9 milyon 339 bin 921 ile Brezilya, 3 milyon 917 bin 918 ile Rusya, 3 milyon 871 bin 825 ile İngiltere, 3 milyon 251 bin 160 ile Fransa, 2 milyon 913 bin 389 ile İspanya, 2 milyon 583 bin 790 ile İtalya, 2 milyon 501 bin 79 ile Türkiye, 2 milyon 252 bin 489 ile Almanya, 2 milyon 125 bin 622 ile Kolombiya, 1 milyon 952 bin 744 ile Arjantin, 1 milyon 886 bin 245 ile Meksika, 1 milyon 533 bin 511 ile Polonya, 1 milyon 463 bin 16 ile Güney Afrika, 1 milyon 445 bin 326 ile İran, 1 milyon 232 bin 246 ile Ukrayna, 1 milyon 158 bin 337 ile Peru ve 1 milyon 123 bin 105 ile Endonezya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 280 bin 754 kişi yaşamını yitirdi, 76 milyon 749 bin 443 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 829 bin 383 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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