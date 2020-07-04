Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Bugün 20 kişi hayatını kaybetti
- Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.
Toplam iyileşen sayısı 179 bin 492
Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.
"Vakaların azalma seyri yavaş"
- Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri