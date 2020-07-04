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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154
TÜRKİYE

4 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugün 20 kişi hayatını kaybetti

  • Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

Toplam iyileşen sayısı 179 bin 492

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.

"Vakaların azalma seyri yavaş"

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

3 Temmuz koronavirüs verileri.

2 Temmuz koronavirüs verileri.

1 Temmuz koronavirüs verileri.

30 Haziran koronavirüs verileri.

29 Haziran koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1172
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1172

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1186
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