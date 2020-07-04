Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154

Spor

Beşiktaş'a Gabonlu genç yetenek: Atiba'nın yerine hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezona düşük maliyetli ancak etkili olabilecek bir kadro ile giriş yapmak istiyor. Bu kapsamda bir çok ismi gündemine alan siyah beyazlılar son olarak sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. Beşiktaş yönetimi denenmesi için getirilen Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema'yı Sergen Yalçın'ın da onay vermesi halinde A takımda değerlendirecek. 19 yaşındaki futbolcuya onay çıkarsa Beşiktaş, transferi resmen açıklayacak.