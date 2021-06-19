40 milyon dozu geçtik: 18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında dünya rekoru kıran Türkiye, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşılarını tamamladı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki dün yaptığı paylaşımda “Her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık” diyerek aşılama çalışmalarının başarısına dikkat çekti. Günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapılırken toplam yapılan doz sayısında da 40 milyonu geçtik.
DÜNYADA 9’UNCU ÜLKEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9’uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.”
GERİ SAYIM BAŞLADI
- Bakan Koca önceki gün “Bu hız, bu işi erkenden bitirecek” diyerek verdiği müjdeye dün bir yenisini daha ekledi. Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı.”