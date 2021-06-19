40 milyon dozu geçtik: 18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı

Günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapılırken toplam yapılan doz sayısında da 40 milyonu geçtik.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında dünya rekoru kıran Türkiye, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşılarını tamamladı.

KORONAVİRÜS Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki dün yaptığı paylaşımda “Her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık” diyerek aşılama çalışmalarının başarısına dikkat çekti. Günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapılırken toplam yapılan doz sayısında da 40 milyonu geçtik.

Fahrettin Koca

KORONAVİRÜS Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile 9. sırada yer aldı

DÜNYADA 9’UNCU ÜLKEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9’uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.”

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