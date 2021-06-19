Koronavirüs 40 milyon dozu geçtik 18 yaş üstünün yüzde 50si aşılandı
TÜRKİYE

40 milyon dozu geçtik: 18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı

Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlanırken, doz sayısında da 40 milyonu geçtik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu hız, bu işi erkenden bitirecek. Aşılama, beklediğimiz başarıya ulaşacak” dedi. 5-11 Haziran verilerine göre, 100 bin kişide görülen Korona vakaları 64 ilde azalırken 17 ilde arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​40 milyon dozu geçtik: 18 yaş üstünün yüzde 50si aşılandı
Günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapılırken toplam yapılan doz sayısında da 40 milyonu geçtik.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında dünya rekoru kıran Türkiye, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşılarını tamamladı.

Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki dün yaptığı paylaşımda “Her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık” diyerek aşılama çalışmalarının başarısına dikkat çekti. Günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapılırken toplam yapılan doz sayısında da 40 milyonu geçtik.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile 9. sırada yer aldı
KORONAVİRÜS
Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile 9. sırada yer aldı

DÜNYADA 9’UNCU ÜLKEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9’uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.”

İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı
KORONAVİRÜS
İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı

GERİ SAYIM BAŞLADI

  • Bakan Koca önceki gün “Bu hız, bu işi erkenden bitirecek” diyerek verdiği müjdeye dün bir yenisini daha ekledi. Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı.”
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