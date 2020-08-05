Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

İyileşen sayısı 220 bine yaklaştı

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7k9FXbUvUC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

4 Ağustos koronavirüs sonuçları.

3 Ağustos koronavirüs sonuçları.

2 Ağustos koronavirüs sonuçları.

1 Ağustos koronavirüs sonuçları.