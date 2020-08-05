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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178
TÜRKİYE

5 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1178 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Vaka sayısındaki devam eden artış nedeniyle Bakan Koca uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

İyileşen sayısı 220 bine yaklaştı

Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

4 Ağustos koronavirüs sonuçları.

3 Ağustos koronavirüs sonuçları.

2 Ağustos koronavirüs sonuçları.

1 Ağustos koronavirüs sonuçları.

31 Temmuz koronavirüs sonuçları.
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