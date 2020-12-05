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5 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 5 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 196 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 31 bin 896 yeni hasta olduğunu açıkladı.

Bugün toplam 178 bin 903 test yapılırken, 31 bin 896 yeni vaka sayısı, 6 bin 128 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 533 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 427 bin 242’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 800 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.” ifadelerine yer verdi.

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