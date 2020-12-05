Türkiye'nin 5 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte 196 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 31 bin 896 yeni hasta olduğunu açıkladı.

Bugün toplam 178 bin 903 test yapılırken, 31 bin 896 yeni vaka sayısı, 6 bin 128 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 533 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 427 bin 242’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 800 olduğu açıklandı.

Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim. https://t.co/RVlhe7786O REKLAM December 5, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.” ifadelerine yer verdi.