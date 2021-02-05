Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı Vaka sayıları düşmüyor
TÜRKİYE

5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası 5 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Verilere göre vaka sayısındaki bir süredir devam eden artışın tersine dönmediği görülüyor. Ölü sayısı ise stabil şekilde devam ediyor. İşte 5 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Veriler vaka sayısındaki tehlikeli artışın sürdüğünü gösteriyor.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 110 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 901 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
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Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı bölgede hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Milletimizin Hizmetindeyiz' mesajını not düştü.

TEST SAYISI 30 MİLYONUN ÜZERİNDE

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42 toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, toplam ağır hasta sayısı 1423, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416 oldu.

  • YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 45,4
  • Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı düşmüyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı düşmüyor
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