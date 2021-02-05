Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Veriler vaka sayısındaki tehlikeli artışın sürdüğünü gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 110 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 901 yeni vaka olduğunu açıkladı.

OYNAT 02:18 Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı bölgede hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Milletimizin Hizmetindeyiz' mesajını not düştü. BiP'te paylaş

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TEST SAYISI 30 MİLYONUN ÜZERİNDE

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42 toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, toplam ağır hasta sayısı 1423, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 404 bin 416 oldu.

YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 45,4

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri