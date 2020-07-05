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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1148
TÜRKİYE

5 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1148

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1148 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.

Bugünün koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Temmuz koronavirüs verileri.

3 Temmuz koronavirüs verileri.

2 Temmuz koronavirüs verileri.

1 Temmuz koronavirüs verileri.

30 Haziran koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1154

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1172
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1172
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