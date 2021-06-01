Koronavirüs 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama bugün başlıyor
TÜRKİYE

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerinin devam edeceğini belirterek 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasının başlayacağını duyurmuştu. Yurt genelinde koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün başlayacak. Aşı randevusu nasıl alınabilir?

Haber Merkezi AA
50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama bugün başlıyor
Arşiv

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda, bugünden itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak. Aşılama sürecine hız veren Türkiye 50 yaş üstü aşı takvimine geçti. Yeni gelen BioNTech aşılarıyla 1 Haziran sonrası 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

50 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?

50 yaş üstü vatandaşların aşılama süresi 1 Haziran itibari ile başlayacak. Aşı sorgulamaları e Nabız üzerinden ve MHRS'den gerçekleşecek. Aşı randevusu çıkan vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. Aşı randevusu alınırken, T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

Engellilere aşı başladı
KORONAVİRÜS
Engellilere aşı başladı

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

  • Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.
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