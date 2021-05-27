​50 yaşa aşı 1 Haziran’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getiren Koca, özetle şunları kaydetti:

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1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

EN HIZLI AŞI KAMPANYALARINDAN BİRİ

Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük.

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Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. 50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.

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AŞIDA SON AŞAMADAYIZ

Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası Faz-3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz-3 aşılamaları başlayacaktır.

120 milyon Biontech’in ilk sevkiyatı geldi

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak yeni aşılar Türkiye’ye geldi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR’larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi.