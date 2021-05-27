Koronavirüs 50 yaşa aşı 1 Haziranda
TÜRKİYE

50 yaşa aşı 1 Haziran’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran Salı gününden itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​50 yaşa aşı 1 Haziran’da
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getiren Koca, özetle şunları kaydetti:

Türkiye'nin Aşı Tablosu güncellendi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin Aşı Tablosu güncellendi

1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

EN HIZLI AŞI KAMPANYALARINDAN BİRİ

  • Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük.

Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü: Yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı
KORONAVİRÜS
Tam kapanma sonrası vaka sayısı düştü: Yoğun bakım yatakları iki haftada boşaldı

Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. 50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.

Fransa'dan BioNTech aşısı için karalama tarifesi: Fenomenlere 2 bin 500 dolar karşılığında karalama teklifi
KORONAVİRÜS
Fransa'dan BioNTech aşısı için karalama tarifesi: Fenomenlere 2 bin 500 dolar karşılığında karalama teklifi

AŞIDA SON AŞAMADAYIZ

Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası Faz-3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz-3 aşılamaları başlayacaktır.

120 milyon Biontech’in ilk sevkiyatı geldi

  • Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak yeni aşılar Türkiye’ye geldi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR’larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan üçüncü doz aşı açıklaması: Çalışmaları yapmak istiyoruz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan üçüncü doz aşı açıklaması: Çalışmaları yapmak istiyoruz
Abone Ol Google News
Şampiyon Villarreal

Şampiyon Villarreal

Villarreal ilk kez Avrupa kupası kazandı, Unai Emery rekor kırdı.
Altayı Süper Lige taşıdı

Altay'ı Süper Lig'e taşıdı

​Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, Süper Lig'e yükseldi.
Dünyada sadece Gölbaşında yetişiyor

Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişiyor

'Sevgi Çiçeği' özenle korunuyor.
Planlar altüst oldu

Planlar altüst oldu

​Villarreal kupayı kazandı işler değişti.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

​Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni dönemi açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerde yeni döneme işaret etti.

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Erdoğan'ın destek konuşmasından sonra ilk açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.