Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.

"İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir"

Bakan Koca verileri açıkladığı paylaşımında, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadelerine yer verdi.

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kjJSAPbTij — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178

4 Ağustos koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1083

3 Ağustos koronavirüs verileri.

2 Ağustos koronavirüs verileri.