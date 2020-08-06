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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153
TÜRKİYE

6 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1153 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.

"İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir"

  • Bakan Koca verileri açıkladığı paylaşımında, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178

4 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1083
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1083

3 Ağustos koronavirüs verileri.

2 Ağustos koronavirüs verileri.

1 Ağustos koronavirüs verileri.
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